الأمن البيئي يضبط مخالفين في عدة مناطق.. وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال

في جهود ميدانية مكثفة لحماية البيئة وتعزيز الالتزام بالأنظمة، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط عدد من المخالفين لنظام البيئة في مناطق مختلفة من المملكة، شملت مخالفات تلويث التربة، ونقل الحطب المحلي، والرعي في مناطق محظورة، والشروع في الصيد دون ترخيص. وتنوّعت الغرامات المقررة بحق المخالفين لتصل في بعض الحالات إلى 10 ملايين ريال، في تأكيد على صرامة الإجراءات الرادعة لحماية النظم البيئية من أي ممارسات تُخلّ بتوازنها.