الأمن البيئي يضبط مخالفين في عدة مناطق.. وغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال

في جهود ميدانية مكثفة لحماية البيئة وتعزيز الالتزام بالأنظمة، تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط عدد من المخالفين لنظام البيئة في مناطق مختلفة من المملكة، شملت مخالفات تلويث التربة، ونقل الحطب المحلي، والرعي في مناطق محظورة، والشروع في الصيد دون ترخيص. وتنوّعت الغرامات المقررة بحق المخالفين لتصل في بعض الحالات إلى 10 ملايين ريال، في تأكيد على صرامة الإجراءات الرادعة لحماية النظم البيئية من أي ممارسات تُخلّ بتوازنها.
وفي التفاصيل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
وفي منطقة المدينة المنورة ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لنقله (5) أمتار مكعبة من الحطب المحلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
كما ضبط "الأمن البيئي" مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (30) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
فيما تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهما بندقية شوزن وبندقية هوائية و(5) ذخائر شوزن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال, عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال.
ودعت القوات بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.