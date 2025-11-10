أمير المدينة يزور منجم مهد الذهب ويشيد بجهود "معادن" في تطوير التعدين والاستدامة

زار الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، منجم مهد الذهب التابع لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وذلك ضمن زيارته التفقدية إلى محافظة المهد، بحضور أمين المنطقة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي.
واطّلع أمير المنطقة خلال الزيارة على عرضٍ تعريفي قدّمه مسؤولو شركة "معادن" حول تاريخ منجم مهد الذهب، أحد أقدم المناجم في شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى استعراض العمليات التعدينية الحديثة التي تنفّذها الشركة، وجهودها في تطبيق أعلى معايير السلامة والمحافظة على الاستدامة البيئية.
كما استعرضت "معادن" جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية في المنطقة، ومن بينها تمويل إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى المهد العام بمبلغ 1.5 مليون ريال، وذلك ضمن التزامها المستمر بدعم المشاريع الصحية والتنموية.
واطّلع الأمير سلمان بن سلطان على عرض قدّمته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لإنشاء "متحف التعدين"، ليكون متحفًا وطنيًا متخصصًا يُبرز إمكانات قطاع التعدين في المملكة، ويُعزّز تكامل تجربة الوجهات السياحية بالمنطقة، ويرفع الوعي المجتمعي حول قطاع التعدين، ويسهم في تطوير المواهب في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وخلال جولة أمير المنطقة على المنجم، اطّلع على المعرض التاريخي الذي يضم صورًا ومواد توثّق مسيرة التعدين في منجم مهد الذهب على مدى عقود، وما شهدته هذه المسيرة من تطوّر تقني وإسهام وطني في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بالجهود التي تبذلها شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في تطوير قطاع التعدين، مؤكّدًا أن ما شاهده خلال زيارته لمنجم مهد الذهب يعكس مستوى متقدمًا من الكفاءة التشغيلية والتقنيات الحديثة التي تُسهم في تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال التعدين.
وأشار أمير المنطقة إلى دور الشركة في تطوير العمليات التعدينية وتبنّي أعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية، بما يعكس التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي، معربًا عن تقديره للمبادرات المجتمعية التي تنفّذها الشركة في المحافظة، ومنها دعم المشاريع الصحية والتنموية، والتي تجسّد دورها الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.