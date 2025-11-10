أمير المدينة يزور منجم مهد الذهب ويشيد بجهود "معادن" في تطوير التعدين والاستدامة

وأشار أمير المنطقة إلى دور الشركة في تطوير العمليات التعدينية وتبنّي أعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية، بما يعكس التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي، معربًا عن تقديره للمبادرات المجتمعية التي تنفّذها الشركة في المحافظة، ومنها دعم المشاريع الصحية والتنموية، والتي تجسّد دورها الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.