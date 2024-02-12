شاهد.. طلاب معهد المسجد النبوي يؤدون اختبارات الفصل الثاني

يؤدي 649 طالبًا في معهد المسجد النبوي اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي 1445هـ، وذلك في رحاب المسجد النبوي.
ويزوّد معهد المسجد النبوي كل راغب في العلوم والمعرفة الشرعية تحقيقًا لرسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية المبنية على الاعتدال والوسطية والحرص على الارتقاء في سلم التميز على مستوى معاهد العالم الإسلامي، ويعكس هذا الأثر ويظهر ثمرات عالية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وافتتحت فصول المعهد في بداية العام الدراسي 1423هـ / 1424هـ، فيما كانت أول بداية في القسم النسائي للمعهد عام 1438هـ / 1439هـ، والمعهد المكوّن من مرحلتين المتوسطة والثانوية ونظام الدراسة بكل مرحلة 3 سنوات، والمعهد كغيره من الصروح التعليمية له نظام يسير عليه بجانب نظامه التعليمي من خلال التسجيل والدراسة والاختبارات.
ويحرص المعهد على تعليم العلم الشرعي لكل راغب وفق منهج شرعي وتخريج جيلٍ متميزٍ يرقى بنفسه ووطنه، ويسعى إلى النهوض بمسيرة أمته على هدي من كتاب الله -عزّ وجل- وسنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-.