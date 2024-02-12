شاهد.. طلاب معهد المسجد النبوي يؤدون اختبارات الفصل الثاني

وافتتحت فصول المعهد في بداية العام الدراسي 1423هـ / 1424هـ، فيما كانت أول بداية في القسم النسائي للمعهد عام 1438هـ / 1439هـ، والمعهد المكوّن من مرحلتين المتوسطة والثانوية ونظام الدراسة بكل مرحلة 3 سنوات، والمعهد كغيره من الصروح التعليمية له نظام يسير عليه بجانب نظامه التعليمي من خلال التسجيل والدراسة والاختبارات.