حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح الحج

كما هنّأ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في برقيات مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.