حاكم الشارقة وولي عهده ونائباه يهنئون خادم الحرمين بنجاح الحج

هنّأ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوُ المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام.
كما هنّأ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في برقيات مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.