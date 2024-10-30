مركز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي يُتيح بيئة آمنة لتيسير عبادة الزوّار

المركز متاحٌ يوميًا من الساعة 5 صباحاً حتى 11 مساءً، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي، عند مخرج ساحات 339-340. وفقاً للإحصائيات، استقبل المركز 6377 طفلاً من 65 جنسية مختلفة خلال الفترة من 22 أغسطس 2024 حتى 27 أكتوبر 2024.