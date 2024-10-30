مركز ضيافة الأطفال بالمسجد النبوي يُتيح بيئة آمنة لتيسير عبادة الزوّار

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، تقديم خدمات متكاملة للأطفال من خلال مركز ضيافة الأطفال بساحات المسجد النبوي، بهدف تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم بيسرٍ وسكينة. ويعمل المركز تحت إشراف كوادر متخصّصة، ويستقبل الأطفال في بيئة آمنة تتناسب مع احتياجاتهم.
يقدّم المركز مجموعة متنوّعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تعزّز القدرات الحسية والإدراكية للأطفال، إلى جانب الأنشطة البدنية التي تدعم نموهم الجسدي والعقلي، وفق الفئات العمرية المناسبة، وتهدف هذه الخدمات إلى توفير تجربة غنية للأطفال، ورفع مستوى الخدمة المقدَّمة لزوّار المسجد النبوي.
المركز متاحٌ يوميًا من الساعة 5 صباحاً حتى 11 مساءً، ويقع في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي، عند مخرج ساحات 339-340. وفقاً للإحصائيات، استقبل المركز 6377 طفلاً من 65 جنسية مختلفة خلال الفترة من 22 أغسطس 2024 حتى 27 أكتوبر 2024.
يأتي هذا الاهتمام في إطار حرص الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، على تقديم خدمات متميزة تُسهم في تسهيل تجربة الزوّار وضمان راحتهم أثناء أداء الشعائر.