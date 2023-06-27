بعضها وصل 2500 ريال.. رصد لسوق الأغنام والأضاحي بشقراء وسر "هبة الأسعار"!

ويؤكد عدد من المتسوقين أن من أسباب ارتفاع الأسعار، احتكار الشريطية للمواشي المعروضة للبيع، وقالوا: كثيرًا ما نجد السماسرة "الشريطية" يستقبلون مربي الأغنام في أبواب الأسواق، ويتلقون الركبان، ويشترون الماشية بأسعار متدنية، ثم يعرضونها بأغلى الأسعار بعد أن يحتكروا ما في السوق من مواشٍ، والمشكلة أنهم لا يرضون بالربح اليسير؛ بل يرفعون الأسعار ويعرضون المواشي بأسعار خيالية، والضحية المستهلك وصاحب الماشية.