بشعار يعبّر عن تحقق الأحلام.. "سبل" تصدر طابعًا تذكاريًّا في اليوم الوطني الـ 93

وتأتي هوية الطابع التذكاري من فئة 3 ريالات والبطاقة البريدية من فئة 5 ريالات، كما استلهم الشعار من الأحلام التي باتت قريبة وواقعية في كل مناحي حياتنا، وانعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها قيادتنا في رؤية المملكة 2030، وهو ما جعلها تُرسّخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة وابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية، وذلك استمرارًا لدورها في توثيق الفعاليات الوطنية، والتعريف بالمنجزات الحضارية المختلفة.