حفل إطلاق عالمي لسيارة "جيه إم سي فيجاس 2026" في الدمام

وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ عبدالمحسن الجبر، عضو مجلس إدارة شركة الجبر التجارية، عن سعادته بتدشين هذه السيارة المميزة وإقامة الحدث العالمي في المملكة، قائلًا: "يسعدنا اليوم أن نشهد إطلاق سيارة جيه إم سي فيجاس 2026 في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من مدينة الدمام التي أصبحت منصة عالمية لاستقبال أحدث الابتكارات في صناعة السيارات. هذه السيارة تمثّل نقلة نوعية من حيث التصميم والتقنيات والأمان، ونحن على ثقة بأنها ستنال إعجاب عملائنا وتلبّي تطلعاتهم. وتلتزم شركتنا دائمًا بتقديم الأفضل لعملائنا في المملكة، ونعمل على تطوير خدمات ما بعد البيع خلال السنوات المقبلة."