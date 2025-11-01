حفل إطلاق عالمي لسيارة "جيه إم سي فيجاس 2026" في الدمام

شهدت مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية حدثًا عالميًا بارزًا خلال شهر أكتوبر 2025، حيث استضافت الحفل الرسمي العالمي لإطلاق الموديل الجديد من سيارة جيه إم سي فيجاس 2026.
وجاء هذا الحدث بحضور السيدة شون، رئيسة شركة جيانغ لينغ الصانعة لسيارات جيه إم سي، والسيد جونك، نائب الرئيس التنفيذي الأول للشركة، إلى جانب الأستاذ عبدالمحسن الجبر، عضو مجلس إدارة شركة الجبر التجارية وكلاء سيارات جيه إم سي في السوق السعودي، وسط حضورٍ كبير من المهتمين بقطاع صناعة السيارات.
تتميّز السيارة بتصميم عصري وجريء يجمع بين الأناقة والقوة، وتأتي بمجموعة من المواصفات التقنية والفنية التي تلبّي تطلعات المستهلكين السعوديين، من أبرزها:
- محرك ديزل تيربو بأربع أسطوانات وسعة 2.5 لتر ينتج 167 حصانًا
- ناقل حركة يدوي من 6 سرعات
- نظام دفع رباعي وثنائي لتقديم استجابة متوازنة وقابلة للتحكم
- اقتصاد وقود يبلغ 14.6 كيلومتر لكل لتر في نظام الدفع الرباعي
ولأن محركات الديزل معروفة بعزمها القوي على الدورات المنخفضة، فإن القيادة مع الحمولة الخفيفة أو المتوسطة تصبح أكثر سلاسة، ويستفيد السائق من قدرة المحرك على التحرك بثقة دون الحاجة إلى الدوران العالي. كما أن ناقل الحركة اليدوي ذي الست سرعات يوفّر نسبًا مناسبة لتغطية الطرق السريعة ضمن نطاق الاستخدام اليومي المعتاد.
وتجسّد سيارة جيه إم سي فيجاس 2026 رؤية الشركة في تقديم مركبة تجمع بين الابتكار التقني والراحة والموثوقية، لتكون خيارًا مثاليًا للعائلات وروّاد الأعمال على حد سواء، كما تتميز بضمانٍ يمتد إلى 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.
وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ عبدالمحسن الجبر، عضو مجلس إدارة شركة الجبر التجارية، عن سعادته بتدشين هذه السيارة المميزة وإقامة الحدث العالمي في المملكة، قائلًا: "يسعدنا اليوم أن نشهد إطلاق سيارة جيه إم سي فيجاس 2026 في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من مدينة الدمام التي أصبحت منصة عالمية لاستقبال أحدث الابتكارات في صناعة السيارات. هذه السيارة تمثّل نقلة نوعية من حيث التصميم والتقنيات والأمان، ونحن على ثقة بأنها ستنال إعجاب عملائنا وتلبّي تطلعاتهم. وتلتزم شركتنا دائمًا بتقديم الأفضل لعملائنا في المملكة، ونعمل على تطوير خدمات ما بعد البيع خلال السنوات المقبلة."