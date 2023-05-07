"الكهموس" يستقبل النائب العام الصومالي ويبحثان التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد

استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة اليوم، النائب العام لجمهورية الصومال الفدرالية الدكتور سليمان محمد محمود، وسفير جمهورية الصومال الفدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي، والوفد المرافق له.