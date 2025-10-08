"أسواق التميمي" تفتتح أكبر فروعها في "جدة" بحي الحمراء

أعلنت "أسواق التميمي"، إحدى أكبر سلاسل التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح فرعها الجديد والأكبر في حي الحمراء بمدينة جدة، ليُصبح الثالث في جدة كفرع عام يخدم كافة الزوار، والثاني عشر في المدينة، والـ117 على مستوى المملكة، وذلك ضمن خططها التوسعية المستمرة لتقديم تجربة تسوق متميزة ومبتكرة.
تم الافتتاح بحضور الرئيس التنفيذي بوبي راجندران، وعضو مجلس إدارة المجموعة عبدالعزيز التميمي، حيث أشار "راجندران" إلى أن افتتاح فرع حي الحمراء يمثل خطوة استراتيجية لزيادة انتشار شبكة أسواق التميمي في المملكة. مؤكدًا أن الفرع الجديد يجمع بين الأقسام المتكاملة والخدمات المبتكرة، مع فعاليات تفاعلية وعروض حصرية خلال فترة الافتتاح، بما يعكس حرص الشركة على الابتكار وتعزيز العلاقة مع عملائها، ويجعل تجربة التسوق أكثر تميزًا وإثارة لجميع الزوار.
بدوره، أكد الاستاذ عبدالعزيز التميمي أن افتتاح أكبر فروع أسواق التميمي في جدة يمثل خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق لعملائنا. وأوضح أن الشركة تسعى دائمًا لتوفير بيئة تسوق متكاملة تجمع بين الجودة والتنوع والابتكار في الخدمات، مشيرًا إلى أن تصميم الفرع الجديد يعكس هوية أسواق التميمي، ويعزز التزام الشركة بتقديم تجربة سلسة وممتعة تلبي احتياجات جميع العملاء في جدة والمملكة بشكل عام.
يمتد الفرع على مساحة 3,633 مترًا مربعًا، ويتميز بالتصميم الأنيق المعتاد لفروع أسواق التميمي، مع إضافة التصميم الجديد لقسم المخبوزات. ويضم الفرع جميع الأقسام المألوفة لدى عملاء الشركة، مع توفير خدمة "Click & Collect Drive Thru" التي تمكّن العُملاء من الطلب أونلاين واستلامه مباشرة من السيارة عند الفرع، إضافة إلى خدمة التوصيل لتسهيل وصول المنتجات إلى المنازل بسرعة وسهولة.
وبمناسبة الافتتاح، يقدّم فرع الحمراء مجموعة من العروض الحصرية لعملائه، تشمل خصومات كبرى تصل إلى 60%، واستردادًا نقديًا بقيمة 50 ريالًا لأول5,000 عميل من أعضاء برنامج "ثماري"، إضافةً إلى كاش باك بقيمة22 ريالًا لطلبات الاستلام من الفرع بقيمة 120 ريالًا فأكثر، فضلًا عن خدمة التوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن250 ريالًا عند استخدام الرمز الترويجي JFHD.
وقد شهد حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فعاليات تفاعلية متنوعة، تضمنت هدايا وأنشطة عائلية ممتعة، وعرض طهي مباشر (Live Cooking Show) مع الشيف علي باشا وتقديم أطباق شهية، ولا تزال الفرصة قائمة للفوز بـ40 سبيكة ذهب تستمر حتى نهاية أكتوبر الحالي.
ويمثل افتتاح هذا الفرع الجديد خطوة مهمة ضمن استراتيجية أسواق التميمي لتعزيز حضورها في المملكة، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة وتجربة تسوق فريدة لكل العملاء في جدة وبقية المدن.