"أسواق التميمي" تفتتح أكبر فروعها في "جدة" بحي الحمراء

وبمناسبة الافتتاح، يقدّم فرع الحمراء مجموعة من العروض الحصرية لعملائه، تشمل خصومات كبرى تصل إلى 60%، واستردادًا نقديًا بقيمة 50 ريالًا لأول5,000 عميل من أعضاء برنامج "ثماري"، إضافةً إلى كاش باك بقيمة22 ريالًا لطلبات الاستلام من الفرع بقيمة 120 ريالًا فأكثر، فضلًا عن خدمة التوصيل المجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن250 ريالًا عند استخدام الرمز الترويجي JFHD.