"الشرقية حلوة".. حملة تعكس أثر مشاريع المياه الكبرى على التنمية وجودة الحياة

حصدت حملة "الشرقية حلوة"، التي أطلقتها منظومة المياه بالتزامن مع قرب تدشين المشاريع المائية الكبرى في المنطقة الشرقية، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون ومقيمون عن فخرهم بما لمسوه من أثر هذه المنجزات الوطنية التي تعكس تكامل جهات المنظومة في مختلف مراحل إمداد المياه، من الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، وصولًا إلى التجميع والمعالجة وإعادة الاستخدام.