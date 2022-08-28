"محافظ ينبع" يقف على سير الدراسة مواكبًا انطلاقة العام الجديد

وقف محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم الأحد، على سير الدراسة بمدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية مواكبًا انطلاقة العام الدراسي الجديد، والاطلاع على بدء الدراسة وانتظامها، يرافقه مدير التعليم بالمحافظة سليم بن عبيان العطوي، وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة.
وشاهد السحيمي خلال زياراته، فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي المُعَد للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، والْتقى الطلاب وأولياء أمورهم.
وأثنى محافظ ينبع على مستوى الاستعداد والانطلاقة المثالية للعام الدراسي في جميع مدارس المحافظة؛ مشيدًا بما لمسه من حرص وزارة التعليم على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف المدارس، ومستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب واكتمال جميع التجهيزات الضرورية.
وقال مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي: إن الإدارة التعليمية -ممثلة في الإدارات والأقسام التابعة لها إلى جانب مكاتب التعليم والمدارس- أعدت خطتها لاستقبال الطلبة وفق خطط الاستعداد والجاهزية، وتهيئة المباني، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة، وتجهيز القاعات الدراسية، واكتمال تسليم المقررات الدراسية؛ لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.
يُذكر أن ما يزيد على 75 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، انتظموا على مقاعد الدراسة حسب خطة منظمة وترتيبات متكاملة لبدء الفصل الدراسي الأول من العام الجديد بنجاح.