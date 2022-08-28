"محافظ ينبع" يقف على سير الدراسة مواكبًا انطلاقة العام الجديد

وقف محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم الأحد، على سير الدراسة بمدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية مواكبًا انطلاقة العام الدراسي الجديد، والاطلاع على بدء الدراسة وانتظامها، يرافقه مدير التعليم بالمحافظة سليم بن عبيان العطوي، وعدد من القيادات التربوية بالمحافظة.