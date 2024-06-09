بدء تقييم المشروعات المشاركة في جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني

وهم: "عميد كلية العمارة في الكلية الملكية للفنون في لندن د. أدريان لحود، والبروفيسور في تاريخ الفن بجامعة كولومبيا عضو في لجنة تحكيم جائزة بريتزكر في العمارة باري بيردغول، ومدير شركة أوتكو مست لاستشارات استراتيجية المدن كريس تشوا، وشريك مؤسس ومدير لشركة "دي آر إم إم" البروفيسورة سادي مورغان، ورئيس قسم الأبحاث مدير مختبر التصميم والتعليم الآلي في الكلية الملكية للفنون في لندن البروفسور سام جاكوبي، وشريك التصميم والمدير الإبداعي العالمي في شركة مارثا شوارتز بارتنرز د. ماركوس ياتش، والمعماري الحائز على العديد من الجوائز في لندن عضو لجنة تحكيم في كثير من الجوائز رئيس جائزة المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (أفضل منزل لعام 2022) تارو تسوروتا.