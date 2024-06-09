بدء تقييم المشروعات المشاركة في جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني

أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، اليوم الأحد، بدء أعمال مرحلة تقييم المشروعات المشاركة في جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني.
يأتي ذلك بهدف الاحتفاء بالمشروعات العمرانية التي تبنت قيم الميثاق وأظهرت التميز في تنفيذها، وتحفيز الممارسين والمختصين إلى تبنيها ضمن مخرجاتهم العمرانية، والعمل على خلق بيئة تنافسية ينتج عنها مخرجات ذات جودة عالية.
وتأتي هذه المرحلة ضمن مراحل الجائزة الرئيسة لتشمل فرز وتقييم المشروعات المشاركة في مسارات الجائزة المحددة، وهي: مسار (المشاريع المبنية) لأصحاب المشاريع وشركات التصميم المعماري، ومسار (المشاريع غير المبنية) لشركات التصميم المعماري، ومسار (مشاريع الطلاب) لطلاب الجامعات.
وامتدت فترة التسجيل إلى منتصف شهر فبراير؛ حيث استقبلت المنصة العديد من المشاركات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والطلاب.
واعتمدت الهيئة بالتزامها من خلال الجائزة على تطبيق أعلى معايير الفرز؛ حيث حرصت الهيئة على اختيار نخبة من الخبراء في اللجان الخاصة بالتقييم والتحكيم.
كما أوضحت الهيئة، أن عملية التقييم عبر مجموعة من الإجراءات والممارسات بواسطة خبراء ومتخصصين سعوديين ودوليين، بدءًا من فرز المشاركات، وانتقالًا إلى تقييم المشاركات فنيًا، حسب مساراتها وطبيعة التقييم لكل مسار، تليها بعد ذلك مرحلة التقييم من قبل لجنة التحكيم لإعداد القائمة القصيرة وتحديد المشروعات الفائزة.
وتتم مرحلة التقييم والفرز من قبل لجنة تضم 30 خبيرًا محليًا ودوليًا، من المقيمين الفنيين؛ للخروج بقائمة مطوّلة من المشاركات.
وانتقالًا إلى تقييم المشاركات فنيًا حسب كل مسار ومعايير التقييم لكل مسار، تعتمد اللجنة على عقد زيارات ميدانية لتقييم المشروعات المشاركة في مسار المشروعات المبنية، وعقد اجتماعات ومقابلات لتقييم المشاركات في مسار المشروعات غير المبنية ومسار مشروعات الطلاب.
يشرف على هذه المرحلة مجموعة من المقيّمين الفنيين المختصين في مجال العمارة والتصميم، ليتولوا تقييم المشاركات وفق المعايير المعلنة والمستمدة من القيم الست لميثاق الملك سلمان العمراني: الأصالة، الاستمرارية، الاستدامة، الابتكار، ملاءمة العيش ومحورية الإنسان.
وفي مرحلة التقييم النهائية من قبل لجنة التحكيم، تعرض نتائج التقييم، خلال تقارير مفصلة للمشاركات على لجنة التحكيم المكونة من سبعة خبراء ومختصين دوليين في مجال العمارة والتصميم، الذين حرصت الهيئة على اختيارهم لإعداد القائمة القصيرة وتحديد المشروعات الفائزة من بينها، والإعلان عنها في الحفل الختامي والاحتفاء بها وتتويجها بجائزة الميثاق.
يذكر أن جائزة الميثاق انطلقت في نهاية ديسمبر من العام 2023، فيما أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم، عبر قنواتها الرسمية خلال شهر أبريل، تفاصيل لجنة التحكيم في الجائزة والمكونة من سبعة خبراء ومختصين دوليين.
وهم: "عميد كلية العمارة في الكلية الملكية للفنون في لندن د. أدريان لحود، والبروفيسور في تاريخ الفن بجامعة كولومبيا عضو في لجنة تحكيم جائزة بريتزكر في العمارة باري بيردغول، ومدير شركة أوتكو مست لاستشارات استراتيجية المدن كريس تشوا، وشريك مؤسس ومدير لشركة "دي آر إم إم" البروفيسورة سادي مورغان، ورئيس قسم الأبحاث مدير مختبر التصميم والتعليم الآلي في الكلية الملكية للفنون في لندن البروفسور سام جاكوبي، وشريك التصميم والمدير الإبداعي العالمي في شركة مارثا شوارتز بارتنرز د. ماركوس ياتش، والمعماري الحائز على العديد من الجوائز في لندن عضو لجنة تحكيم في كثير من الجوائز رئيس جائزة المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (أفضل منزل لعام 2022) تارو تسوروتا.