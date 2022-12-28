"البناء المستدام": نمو شراكات "تقييم الاستدامة" بـ200% خلال 2022

كما يوفر البرنامج، خدمة فحص المباني الجاهزة التي تُمَكّن المستفيد الراغب في شراء أو استئجار عقار، من التحقق من جودته وسلامته؛ وذلك عبر آلية الفحص البصري من قِبَل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، إضافة إلى خدمة فحص جودة التزام المقاولين بالتصنيف التي تقدم تقارير عن مدى التزام المقاول بمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على المشهد الحضري، وتسهم في تصنيف المقاولين للحصول على مشاريع نوعية، ويتضمن التقرير التأكد من متطلبات السلامة وحماية الموقع، وسلامة البيئة، والصحة المهنية.