"تكامُل" في "جايتكس" 2022

تستعد شركة "تكامُل" لخدمات الأعمال للمشاركة في معرض "جايتكس" لتكنولوجيا المعلومات، والمقام في مدينة دبي لمدة 5 أيام ابتداءً من 10 وحتى 14 من شهر أكتوبر الجاري.
تأتي مشاركة "تكامُل" في معرض "جايتكس" 2022 سعيًا لتعزيز وبناء علاقات دولية تجارية؛ للمساهمة في تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي، وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية الرقمية التي تنعكس على دورنا في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز القطاعات الحيوية الرقمية، وتنوع مصادر دخل المملكة بتنوع الاقتصاد غير النفطي.
وتشارك "تكامُل" في معرض "جايتكس" بأكثر من 7 برامج ومبادرات مختلفة في تخصصاتها، وتتمثل المشاركة بتلك البرامج في استعراض الخدمات، والأرقام وإنجازات البرامج، كما سيوجد في الجناح متخصصو "تكامُل" للإجابة عن استفسارات الزوار في حينه.
وتسعى شركة "تكامُل" لإيجاد حلول شاملة للخدمات الحكومية التي تسهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال خلق بيئة محفزة لإطلاق المواهب البشرية، إضافةً إلى ابتكار الحلول بمحاكاة التحديات التي يواجهها الفرد والمجتمع والشركات، وتعمل "تكامُل" على تقديم الحلول المختلفة للجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وقطاع الأعمال الخاص الربحي وغير الربحي.
الجدير بالذكر أن معرض "جايتكس" يُعتبر من أهم الأحداث التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بمشاركة العديد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة، حيث يشارك في المعرض ما يقارب 4500 شركة تهدف إلى عرض خدماتها ومنتجاتها لمختلف الزوار من حول العالم، مما يسهم في تمكين الشركات والجهات المختلفة بمشاركة أهدافها ورؤيتها وخبراتها في مجال التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن المعرض العديد من الحوارات والنقاشات وورش العمل؛ لمناقشة الفرص الواعدة المستقبلية في مجال التقنية برؤى عالمية.