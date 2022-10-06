"تكامُل" في "جايتكس" 2022

الجدير بالذكر أن معرض "جايتكس" يُعتبر من أهم الأحداث التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بمشاركة العديد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة، حيث يشارك في المعرض ما يقارب 4500 شركة تهدف إلى عرض خدماتها ومنتجاتها لمختلف الزوار من حول العالم، مما يسهم في تمكين الشركات والجهات المختلفة بمشاركة أهدافها ورؤيتها وخبراتها في مجال التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي، كما يتضمن المعرض العديد من الحوارات والنقاشات وورش العمل؛ لمناقشة الفرص الواعدة المستقبلية في مجال التقنية برؤى عالمية.