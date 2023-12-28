بعد توقيعٍ مماثل مع باكستان.. 18 فصلًا تجمع دول التعاون وكوريا في اتفاقية تجارة حرة

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام: "إن توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل من باكستان وكوريا، خلال ثلاثة أشهر، يُعَبّر عن المكانة الاقتصادية الرائعة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون، كقبلة لدول العالم التي تسعى للدخول معها في العديد من الاتفاقيات والشراكات؛ لا سيما الاقتصادية منها"، معربًا عن الفخر والاعتزاز للمكانة المرموقة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون وللمصداقية الكبيرة التي تحظى بها إقليميًّا ودوليًّا.