"أمانة الجوف" تعلن إنجاز 90% بمشروع تطوير محيط قلعة زعبل التراثية

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن المشروع الذي يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع سيسهم في تنمية القطاع السياحي والعناية بالمعالم الأثرية وتحسين جودة الحياة، ويهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل بما يتواءم مع الهوية التراثية.