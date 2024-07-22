انطلاق أولمبياد الكيمياء الدولي بمشاركة 333 موهوبًا وموهوبة من 90 دولة

وأشارت الدكتورة آمال إلى إنجازات الفرق السعودية التي حصدت 43 جائزة في الكيمياء و653 جائزة في أولمبياد العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، مؤكدة أن هذه الإنجازات تسلط الضوء على إمكانات طلاب المملكة في تقديم إسهامات كبيرة للمجتمع العلمي الدولي، مؤكدةً أن بناء العلاقات عبر الحدود يؤدي دورًا مهمًا في دعم اللجنة التوجيهية الدولية، التي تقوم بتنسيق الجهود ودعم المنظمين المحليين لضمان السير السلس والمستويات العالية للأولمبياد, معربة عن امتنان "موهبة" للجنة التوجيهية الدولية على جهودها في جعل أولمبياد الكيمياء الدولي حدثًا رائدًا يعزز الشراكة والتميز بين الشباب الكيميائيين في جميع أنحاء العالم.