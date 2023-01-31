نائب وزير الموارد البشرية يتفقّد سير العمل بمراكز ودور الحدود الشمالية

واطّلع على سير العمل في الدور والمراكز والمكاتب التابعة للوزارة في المنطقة، كما استمع إلى شرح عن أبرز منجزات الفرع والمبادرات والخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة للنزلاء والمستفيدين، بالإضافة إلى اطّلاعه على تجارب الجمعيات الخيرية في المنطقة وإسهاماتها في تعزيز عمل القطاع غير الربحي ونموه، كما افتتح خلال زيارته مقر دار الإيواء المؤقت للأحداث.