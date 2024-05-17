برعاية أمير مكة.. "بنك التنمية" يستعرض برامجه التمويلية بمهرجان المانجو الـ13 بالقنفذة

وأوضح "حسن الجهني" مدير بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة، أهمية تمكين أدوات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج، وتهدف مشاركتنا في المهرجان إلى استعراض تقديم الخدمات المالية وغير المالية إلى زوار المهرجان، واستعراض عدة برامج ادخارية هادفة وفعالة تتعلّق ببناء وتنمية المواطن السعودي وملامسة احتياجاته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ورفع كفاءته الإنتاجية؛ سعيًا لتحقيق الاستدامة في كافة الأنشطة التي يمولها البنك.