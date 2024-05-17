برعاية أمير مكة.. "بنك التنمية" يستعرض برامجه التمويلية بمهرجان المانجو الـ13 بالقنفذة

يشارك بنك التنمية الاجتماعية في "مهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة"، والذي انطلق برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتنظّمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات بمحافظة القنفذة، والمقام بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش الغربي.
وذلك من خلال ركن مخصص لتسليط الضوء على دور بنك التنمية الاجتماعية، وهو أحد أهم الركائز الحكومية الرئيسة في مجال تقديم التمويل التنموي الميسر والتوعية المالية، ويدعم المنشآت الناشئة، وثقافة العمل الحر.
وأوضح "حسن الجهني" مدير بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة القنفذة، أهمية تمكين أدوات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي ومُنتج، وتهدف مشاركتنا في المهرجان إلى استعراض تقديم الخدمات المالية وغير المالية إلى زوار المهرجان، واستعراض عدة برامج ادخارية هادفة وفعالة تتعلّق ببناء وتنمية المواطن السعودي وملامسة احتياجاته على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ورفع كفاءته الإنتاجية؛ سعيًا لتحقيق الاستدامة في كافة الأنشطة التي يمولها البنك.
من جانبه أوضح مشرف المهرجان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي؛ أن المهرجان يسعى إلى دعم المزارعين والمنتجين والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم الزراعية.
وأكد أن بنك التنمية الاجتماعية شريك فاعل؛ حيث شارك طيلة السنوات الخمس الماضية في نسخ مهرجان المانجو في المحافظة، معلنًا أهمية نشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى جميع شرائح المجتمع، موضحًا أن محافظة القنفذة تسعى عبر عدة برامج مثل برامج بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج "ريف" إلى تحسين القطاع الريفي وزيادة الكفاءة والإنتاج وتحسين نمط الحياة، ودعم الأسر المنتجة.