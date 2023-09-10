الرياض.. وزير العدل يدشن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف

وأوضحت الوزارة أن المكتب الفني يضم عددًا من الخبراء ويعملون وفق الحوكمة المحددة له، كما أن جميع إجراءات المكتب تتم ضمن مسار إلكتروني كامل؛ وهو ما يختصر الوقت ويعزز من ممكنات الدوائر القضائية.