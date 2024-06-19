أمير المدينة المنورة يتفقد منظومة الخدمات الصحية بالمنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي

واطلع خلال الجولة على منظومة الرعاية الصحية؛ وذلك في إطار التأكد من اكتمال استعدادات التجمع الصحي لخدمة الحجاج خلال أعمال موسم ما بعد الحج، في ظل توجيهات القيادة لتوفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لزوار المسجد النبوي الشريف.