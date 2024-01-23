هل ستقع نبوءة الفلكي "العجيري" لعام 2024؟! "المسند": "ارقدوا وآمنوا"

وواصل قائلاً: تحدث "العجيري" عن عدد سكان العالم لعام 2024، وأن العدد سيسبب شحًا في مصادر المياه، وقد يقع جراء ذلك حرب بين الدول، وهذا كلام مكرر ومسبوق إليه، ولكن قد يكون أن كلامه دخلته الفبركة، ولا أحد يستطيع تحديد عام بعينه ويقول فيه: ستقع الكارثة الفلانية لا العجيري ولا غيره، عدا المنجمين و"العجيري" ليس منهم -رحمه الله تعالى- مختتمًا: "فارقدوا وآمنوا".