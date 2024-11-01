معتمد من هيئة الزكاة.. إطلاق تطبيق "فيوتك" لتعزيز الدفع الرقمي بالسعودية

وصرح فهد العوفي، مستشار تطوير الأعمال في "فيوتك" قائلاً: "إن إطلاق نظامنا الجديد هو استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه قطاع المدفوعات الرقمية في السعودية. لقد حرصنا على تطوير منتج ذكي، يُلبي احتياجات السوق، من خلال تقديم حلول متكاملة ومبتكرة وآمنة، تُسهم في تحسين تجربة المستخدم، وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات التجارية. ونهدف إلى تسهيل عمليات البيع من خلال نظام يجمع كل الخدمات المالية في منصة واحدة؛ وهو ما يعزز كفاءة العمل، ويقلل من أخطاء العمليات المحاسبية".