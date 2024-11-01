معتمد من هيئة الزكاة.. إطلاق تطبيق "فيوتك" لتعزيز الدفع الرقمي بالسعودية

في خطوة تعكس التقدم الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال التقنية المالية، تم إطلاق تطبيق فيوتك، الذي يستهدف تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية.
هذا التطبيق المبتكر يُقدِّم حلاً شاملاً ومتكاملاً لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت التجارية في مجال نقاط البيع؛ إذ يوفر نظام "كاشير سحابي" حديثًا، ومنصة موحدة لاستقبال المدفوعات، إضافة لكونه معتمدًا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ويُشكِّل تطبيق فيوتك الجديد نقلة نوعية في إدارة العمليات البيعية والتجارية؛ إذ يجمع بين سهولة الاستخدام وتعدُّد خيارات الدفع.
ويعتمد النظام على تقنيات الدفع الحديثة، مثل الدفع عبر تقنية NFC، والدفع المتعدد، والدفع الآجل، إضافة إلى وجود محفظة رقمية لإدارة المدفوعات.
ومن أبرز ميزاته أنه يتيح للمؤسسات التجارية إصدار فواتيرها بشكل رقمي، وأرشفتها، وإصدار تقارير مالية تفصيلية، وتسهيل إعداد الإقرارات الضريبية؛ وهو ما يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الكفاءة.
ويأتي إطلاق هذا التطبيق في وقت تشهد فيه السعودية نموًّا سريعًا في سوق المدفوعات الرقمية؛ فقد بلغ حجم التعاملات الرقمية في السعودية في العام الماضي نحو 49 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو هذا السوق بنسبة 12.5% سنويًّا؛ ليصل إلى 78 مليار دولار بحلول عام 2027.
ويعود هذا النمو إلى حقيقة أن 75% من المعاملات المالية في السعودية تتم حاليًا عبر وسائل الدفع الرقمية؛ ما يعكس تحولاً ملحوظًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا في التعاملات المالية.
ويواجه قطاع المدفوعات الرقمية تحديات متعددة، من بينها التهديدات الأمنية المتزايدة التي تتطلب أنظمة حماية متقدمة، إضافة إلى التكاليف المرتفعة، المتعلقة بشراء وصيانة الأجهزة المتنوعة المستخدمة في نقاط البيع التقليدية.
كما أن الاعتماد على الورق في الأنظمة القديمة يرفع من التكاليف، ويؤثر سلبًا على تجربة العملاء وكفاءة الخدمات.
ويأتي فيوتك ليعالج كل هذه التحديات من خلال تطبيق واحد بجوالك مجانًا.
وصرح فهد العوفي، مستشار تطوير الأعمال في "فيوتك" قائلاً: "إن إطلاق نظامنا الجديد هو استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه قطاع المدفوعات الرقمية في السعودية. لقد حرصنا على تطوير منتج ذكي، يُلبي احتياجات السوق، من خلال تقديم حلول متكاملة ومبتكرة وآمنة، تُسهم في تحسين تجربة المستخدم، وخفض التكاليف التشغيلية للمؤسسات التجارية. ونهدف إلى تسهيل عمليات البيع من خلال نظام يجمع كل الخدمات المالية في منصة واحدة؛ وهو ما يعزز كفاءة العمل، ويقلل من أخطاء العمليات المحاسبية".
وأضاف العوفي: "يتماشى هذا المنتج مع رؤية السعودية 2030؛ إذ نتطلع إلى أن نكون أحد المساهمين في برنامج تطوير القطاع المالي، من خلال إطلاق (فيوتك) كإحدى شركات التقنية المالية الناشئة في السوق السعودي. وندرك أهمية التحول الرقمي، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. ونحن ملتزمون بتقديم حلول رقمية مواكبة، تدعم توجه السعودية نحو بيئة مالية ذكية وآمنة".
وأكمل بقوله: "نظام فيوتك يتيح لمنافذ البيع إضافة خدمات ومنتجات، وإصدار فواتير، واستقبال المدفوعات من الجوال للجوال عبر تقنية NFC؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار".
واختتم العوفي حديثه بتأكيد أهمية تقديم حلول تتسم بالمرونة وسهولة الاستخدام، موضحًا أن "نظام فيوتك يُوفِّر إمكانيات غير محدودة للمستخدمين والفروع والمدفوعات والفواتير والمخزون؛ ما يُعزِّز من تجربة البيع، ويُسهم في تحسين الأداء المالي. ونؤمن بأن المستقبل سيكون للمدفوعات الرقمية، ونحن في فيوتك نسعى جاهدين للريادة في هذا المجال".
ويُتوقَّع أن يسهم هذا المنتج الرقمي الجديد "فيوتك" في تبسيط وتسهيل المعاملات المالية، وزيادة اعتماد المدفوعات الرقمية في السعودية؛ ما يدعم التوجه العام نحو التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.