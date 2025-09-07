التجارة: استدعاء أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل في الوسائد الهوائية

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 71,764 مركبة من طرازات هيونداي "Elantra" و"i30" موديلات 2009 – 2011، بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة أو وفاة.