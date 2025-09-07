التجارة: استدعاء أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل في الوسائد الهوائية

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 71,764 مركبة من طرازات هيونداي "Elantra" و"i30" موديلات 2009 – 2011، بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما قد يتسبب في إصابة خطيرة أو وفاة.
وأكدت الوزارة أن على ملاك هذه المركبات التوقف الفوري عن قيادتها والتواصل مع الوكلاء المعتمدين لإجراء الإصلاحات اللازمة بشكل مجاني.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملات الاستدعاء التي تنفذها الوزارة لحماية المستهلك وضمان سلامته، حيث تم توسيع نطاق الحملة في سبتمبر 2025.
وبيّن مركز استدعاء المنتجات المعيبة أن بإمكان المستهلكين التحقق من شمول مركباتهم بالحملة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مشددًا على أن الإصلاحات مجانية بالكامل وتشمل جميع السيارات المتأثرة دون استثناء.