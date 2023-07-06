عبر "إيثار".. 270 كادرًا كشفيًا يقدّمون خدمات إنسانية لزوار المسجد النبوي

ونفّذ خطة العمل الكشفية خلال موسم الحج 150 شابًا و100 فتاة يعملون ضمن الفريق الكشفي بالمركز تحت إشراف 12 قائدًا كشفيًا و8 قائدات، وشملت جهودهم تنظيم المصلين والحشود، وإرشاد 2247 حالة من التائهين في الساحات، وتوزيع 35440 عبوة مياه مبرّدة على الحجاج، وتوزيع 30 ألف وجبة غذائية في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي، وإيصال 1606 حجاج وحاجات إلى أبواب المسجد بواسطة العربات المتحركة، ومساعدة كبار السن، ومساعدة 592 طفلًا في مختلف المواقع والحالات، وتوزيع 689 كرسيًا للمصلين، وتنظيم حركة المرور على الطرق القريبة من المسجد النبوي.