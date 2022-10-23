المجلس الصحي السعودي يُنظِّم الملتقى الثاني للمركز الوطني للسكري 2022

ويناقش الملتقى أحدث التقنيات في السيطرة على داء السكري، وتعزيز سبل الوقاية منه ومكافحته، وكذلك تطوير المعرفة الطبية للممارسين الصحيين، ورفع كفاءة وجودة أدائهم في مجال داء السكري. ويهدف الملتقى إلى تطوير الخدمات الصحية المقدَّمة لمرضى داء السكري في السعودية، إضافة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بداء السكري.