المجلس الصحي السعودي يُنظِّم الملتقى الثاني للمركز الوطني للسكري 2022

تحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، يُنظِّم المجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للسكري "الملتقى الثاني للسكري" في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 – 29 أكتوبر 2022م، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال داء السكري من مختلف القطاعات الصحية في السعودية.
ويناقش الملتقى أحدث التقنيات في السيطرة على داء السكري، وتعزيز سبل الوقاية منه ومكافحته، وكذلك تطوير المعرفة الطبية للممارسين الصحيين، ورفع كفاءة وجودة أدائهم في مجال داء السكري. ويهدف الملتقى إلى تطوير الخدمات الصحية المقدَّمة لمرضى داء السكري في السعودية، إضافة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بداء السكري.
وسيتخلل الملتقى عقد العديد من ورش العمل، وطرح الأوراق العلمية المقدَّمة من المتحدثين الدوليين والمحليين في المسارات العلمية المختلفة للتخصصات الصحية كافة، منها: مسار جديد في علاج ومكافحة داء السكري، مسار الصيدلة الإكلينيكية، مسار التثقيف الصحي والتمريض، مسار القدم السكري ومضاعفاتها.
وسيُقام تزامنًا مع الملتقى معرض مصاحب لمراكز السكري والهيئات العلمية والمؤسسات الصيدلانية التي تعمل على تطوير العلاجات والأساليب الحديثة للسيطرة على داء السكري؛ ما يضع هذا الملتقى العلمي في مصاف الملتقيات الدولية في مجال السكري.
كما يتيح الملتقى للمسجَّلين الحصول على ساعات تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويمكن التسجيل بالملتقى من خلال الرابط الآتي: http://sndc-2forum.com
يُشار إلى أن المركز الوطني للسكري يُعدُّ مركزًا مرجعيًّا رائدًا في السيطرة على داء السكري والوقاية منه، ومظلة لتدعيم وتقوية التنسيق بين القطاعات الصحية في السعودية والقطاعات ذات العلاقة التي تعمل في مجال مرض السكري.