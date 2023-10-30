بَيع صقرين بـ 173 ألفاً في الليلة الـ 19 لمزاد نادي الصقور السعودي

وتفصيلاً، شهد المزاد بيع صقرين بمبلغ 173 ألف ريال، حيث كانت البداية مع "شاهين فرخ" طرح شرق عرعر للطاروحين عبدالرحمن وإبراهيم العنزي، وبدأت المزايدة عليه بـ 50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 82 ألف ريال، وبعدها عُرض الصقر الثاني "شاهين فرخ"، طرح الشعلان، للطاروحين سالم وعبدالرحيم الجهني، وبيع بمبلغ 91 ألف ريال.