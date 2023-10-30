بَيع صقرين بـ 173 ألفاً في الليلة الـ 19 لمزاد نادي الصقور السعودي

أقيمت، مساء الاثنين، الليلة الـ 19 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.
وتفصيلاً، شهد المزاد بيع صقرين بمبلغ 173 ألف ريال، حيث كانت البداية مع "شاهين فرخ" طرح شرق عرعر للطاروحين عبدالرحمن وإبراهيم العنزي، وبدأت المزايدة عليه بـ 50 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 82 ألف ريال، وبعدها عُرض الصقر الثاني "شاهين فرخ"، طرح الشعلان، للطاروحين سالم وعبدالرحيم الجهني، وبيع بمبلغ 91 ألف ريال.
وأبدى الطاروح عبدالرحيم الجهني سعادته بالصفقة التي تمت ببيع صقره بـ 91 ألف ريال، موضحاً أن له أكثر من 15 عاماً في مجال الصقارة، وأن هذا أغلى صقر يبيعه، مثمناً المزايا الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للطواريح وللصقارة بصورة عامة، مؤكداً أن الكثير من الصقارين عادوا لهذا الموروث بفضل الفعاليات والحوافز التي يقدمها النادي.
وعن قصة الطرح، أشار إلى أنه وزميله كانا في رحلة صيد، قبل أن يلمحا الشاهين ويلوحا له ويتمكنا من طرحه خلال ساعة من الزمن، متمنياً التواجد مرة أخرى على منصة مزاد نادي الصقور السعودي.