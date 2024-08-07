ابتعد 80 متراً.. "الخضيري" يحذّر من السكن جوار محطات البنزين وتوزيع الكهرباء

نصح أستاذ وعالم الأبحاث المسرطنة الدكتور فهد الخضيري؛ بضرورة الابتعاد عن السكن المجاور لمحطات البنزين أو محطة توزيع كهرباء مركزية، مسافة 80 متراً على الأقل؛ لعدم التعرُّض لأبخرة البنزين والموجات الكهرومغناطيسية التي تضر بالصحة.
تفصيلاً، قال "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس": لا تسكن جوار محطة بنزين (ابتعد 60 متراً فأكثر)، كثرة التعرُّض لأبخرة البنزين تضر الصحة، ولا تسكن أو تنام جوار محطة توزيع كهرباء مركزية كبيرة ذات موجات كهرومغناطيسية عالية أو أبراج الضغط العالي (ابتعد أقل شيء 80 متراً فأكثر).
وأضاف: لا تستسلم لرغبة دنيئة أو ضارّة بالصحة، قاوم ثم قاوم ثم قاوم وستتجاوز مرحلة التودد والاستسلام لها، وستنتصر وتستمر بعيداً عنها وتفرح وتنجح، ونصح بعدم المبالغة في كمية الطعام أياً كان! ولا النوع؛ بل قلل وحاول التنويع والاعتدال والتقليل والتوازن (لقيمات يُقمن صلبه).