ابتعد 80 متراً.. "الخضيري" يحذّر من السكن جوار محطات البنزين وتوزيع الكهرباء

وأضاف: لا تستسلم لرغبة دنيئة أو ضارّة بالصحة، قاوم ثم قاوم ثم قاوم وستتجاوز مرحلة التودد والاستسلام لها، وستنتصر وتستمر بعيداً عنها وتفرح وتنجح، ونصح بعدم المبالغة في كمية الطعام أياً كان! ولا النوع؛ بل قلل وحاول التنويع والاعتدال والتقليل والتوازن (لقيمات يُقمن صلبه).