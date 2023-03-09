"الصحة" تثمّن للمحسنين إكمال مشروع مستشفى السلام الوقفي بالمدينة المنورة

ويقع مشروع مستشفى السلام الوقفي في الساحة الغربية للمسجد النبوي على امتداد طريق السلام، بمساحة تقدر بـ750 مترًا مربعًا، وبسعة سريرية تبلغ 61 سريرًا مقسمة بين 26 سريرًا للعناية المركزة و8 أسرة مخصصة لحالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، و27 سريرًا للحالات الطارئة، بتكلفة تجاوزت 80 مليون ريال على أن يتم تنفيذه خلال 24 شهرًا.