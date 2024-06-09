كأول مشروع تعليمي في المنطقة.. "الندوة العالمية" تفتتح مدرسة في "قيرغيزيا"

ويأتي هذا المشروع التعليمي كأول مدرسة تعليمية في المنطقة التي يُقَدّر عدد سكانها بـ(1490) أسرة، وتهدف إلى تعليم العشرات من أبنائهم اللغة العربية والقرآن الكريم والعلوم القرآنية والشرعية، إلى جانب المناهج المحلية.