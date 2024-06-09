كأول مشروع تعليمي في المنطقة.. "الندوة العالمية" تفتتح مدرسة في "قيرغيزيا"

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، مدرسة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في محافظة (باتكين) التي تبعد عن العاصمة بيشكيك بـ(870) كم.
ويأتي هذا المشروع التعليمي كأول مدرسة تعليمية في المنطقة التي يُقَدّر عدد سكانها بـ(1490) أسرة، وتهدف إلى تعليم العشرات من أبنائهم اللغة العربية والقرآن الكريم والعلوم القرآنية والشرعية، إلى جانب المناهج المحلية.
جاء الافتتاح في احتفالية كبيرة حضرها جمع غفير من أهالي المنطقة وبعض الشخصيات الرسمية والعامة، الذين ثمّنوا جهود الندوة العالمية المثمرة ومشروعاتها التي تسهم في رعاية وتعليم أبنائهم.
من جهته أشاد مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا الدكتور محمد ماضي، بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في إسهامها الكبير في دعم مشروعات الندوة العالمية التنموية؛ وخاصة البرامج التعليمية التي تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل لأبناء قيرغيزيا.