وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بمولدوفا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية مولدوفا السيد ميهاي بوبشوي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.