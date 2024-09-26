وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بمولدوفا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية مولدوفا السيد ميهاي بوبشوي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا التي تهم البلدين.
حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.