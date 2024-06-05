بئر زمزم.. رحلة تاريخية من جهود القيادة الجليلة للعناية بها منذ عهد المؤسس

وأضاف: مع تنفيذ التوسعة السعودية الأولى للمطاف 1957 وُضع تصميم فريد لإزالة ما يضيّق على الطائفين؛ ليصبح تحت المطاف، كما أن عمليات التنظيف الشاملة للبئر على عمق يصل إلى 30 مترًا تحت الأرض، وكُلف بها غواصون محترفون لمراعاة صحة ضيوف الرحمن قبل أن تُستخدم التقنيات الحديثة.