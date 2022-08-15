بالأسماء.. "تعليم عفيف" تعتمد حركة نقل وتكليف 51 مديرة مدرسة

اعتمد مدير التعليم بمحافظة عفيف سعيد بن مساعد الزهراني، حركة نقل وتكليف مديرات مدارس البنات التابعة للمحافظة، ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي 1444هـ.
وشملت حركة النقل والتكليف 51 مدرسة، ومن بينهن: أسماء تركي العتيبي الابتدائية الأولى -متوسطة بديدة علو غثاة، الجوهرة خاتم المرشدي ابتدائية ومتوسطة الحنابج، إيمان عناد العتيبي هند بنت أبي طالب للطفولة المبكرة، البندري ندا العتيبي الابتدائية السابعة والطفولة المبكرة، العنود صنيتان العتيبي الابتدائية الأولى، برية تركي العتيبي ابتدائية أبو عشرة، تهاني مشخص العتيبي ابتدائية المكلاة، تهاني خضر عبيد ابتدائية عائشة بنت أبي بكر لتحفيظ القرآن الكريم، جميلة محمد العتيبي ابتدائية فرعة الرميثي، حصة محمد الغنام المتوسطة الثانية بعفيف، خلود سلطان الهاجري الابتدائية الرابعة، دلال رسام العتيبي الابتدائية الثامنة بعفيف، رشا بندر الشعلان ابتدائية الهرائية للطفولة المبكرة، ربيعة حنس العتيبي ابتدائية ومتوسطة وثانوية الخضارة، سماهر سعد الزهراني مجمع فيضة عفيف، سارة جديد العتيبي ابتدائية ومتوسطة وثانوية الصقرة، سامية نياف العتيبي الابتدائية الأولى بالغصابية.
وشملت الحركة كذلك المديرات التالية أسماؤهن: سميرة بجد المويهي الابتدائية الأولى بالمصيفقية، سلطانة تراحيب العتيبي الابتدائية الأولى بالخالدية، سلطانة غالب العتيبي الابتدائية الأولى بالبرزة، سواء مذكر الشيباني الثانوية الثالثة بعفيف، شويهينة سليمان العتيبي الابتدائية الأولى متوسطة الثانوية منيفة، عشقه مسعود البقمي الابتدائية الثالثة بعفيف، علوشة عوض العتيبي المتوسطة الثانوية الأولى بصوية، غربية فايز العتيبي الابتدائية الأولى بحصينة، غدير سعد المطيري المتوسطة /الثانوية الأولى بام ارطا، فاطمة بادي العتيبي الثانوية الرابعة بعفيف، فوزية غايب العتيبي ابتدائية / متوسطة / ثانوية فيضة نومان، فوزية ماطر المطيري الابتدائية الأولى بتنيبيكة، فنا عبدالله المقاطي ابتدائية / متوسطة / ثانوية الحوميات، ليلى صقر المطيري الابتدائية الأولى بالجامعية، ليلى مجد العتيبي المتوسطة الخامسة بعفيف، لمياء سليم العتيبي المتوسطة الرابعة، مريم غزاي الحربي الثانوية الخامسة بعفيف /مقررات ثانوية الكبيرات، منى سعود العتيبي الابتدائية الثانية، مزنة عبدالله الشيباني الابتدائية التاسعة بعفيف، منيرة مرزوق الرشيدي الثانوية الثانية، منيرة حكمان العتيبي المتوسطة الأولى بعفيف، مها محمد الشيباني المتوسطة الثالثة بعفيف، مها ندا العتيبي مدرسة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد.
وتضمنت الحركة كلاً من: موضي صالح المزيني الابتدائية الخامسة بعفيف، موضي وهق العتيبي ابتدائية / متوسطة / ثانوية أسماء بنت أبي بكر الصديق، موقفة فيصل العتيبي الابتدائية الأولى بأم سرحة، منال قايل العتيبي ابتدائية أم الحكم بنت الزبير رضي الله عنها، نورة سيف الكثيري الثانوية الأولى بعفيف، نوف محمد السلات الابتدائية الأولى / المتوسطة / الثانوية بالمنصورة، هدى سعود المرشدي الابتدائية الأولى / المتوسطة / الثانوية بدائع العضيان، هدى علي الدباسي الابتدائية العاشرة بعفيف، هيلة عبيد العتيبي الابتدائية الأولى / الثانوية بالغرابة، وضحاء سجدي العتيبي الابتدائية الأولى / المتوسطة / الثانوية بالجمانية، وفاء نايف العتيبي الابتدائية السادسة.