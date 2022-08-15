بالأسماء.. "تعليم عفيف" تعتمد حركة نقل وتكليف 51 مديرة مدرسة

وشملت حركة النقل والتكليف 51 مدرسة، ومن بينهن: أسماء تركي العتيبي الابتدائية الأولى -متوسطة بديدة علو غثاة، الجوهرة خاتم المرشدي ابتدائية ومتوسطة الحنابج، إيمان عناد العتيبي هند بنت أبي طالب للطفولة المبكرة، البندري ندا العتيبي الابتدائية السابعة والطفولة المبكرة، العنود صنيتان العتيبي الابتدائية الأولى، برية تركي العتيبي ابتدائية أبو عشرة، تهاني مشخص العتيبي ابتدائية المكلاة، تهاني خضر عبيد ابتدائية عائشة بنت أبي بكر لتحفيظ القرآن الكريم، جميلة محمد العتيبي ابتدائية فرعة الرميثي، حصة محمد الغنام المتوسطة الثانية بعفيف، خلود سلطان الهاجري الابتدائية الرابعة، دلال رسام العتيبي الابتدائية الثامنة بعفيف، رشا بندر الشعلان ابتدائية الهرائية للطفولة المبكرة، ربيعة حنس العتيبي ابتدائية ومتوسطة وثانوية الخضارة، سماهر سعد الزهراني مجمع فيضة عفيف، سارة جديد العتيبي ابتدائية ومتوسطة وثانوية الصقرة، سامية نياف العتيبي الابتدائية الأولى بالغصابية.