في موسمها السابع.. "غرفة مكة" تطلق "فوانيس" في نسختها السابع بمركز المعارض والفعاليّات

وشكلت سلسلة "فوانيس" بغرفة مكة المكرمة منذ انطلاق نسختها الأولى في العام 2018م عنصر جذب سنوي لسكان وزوار مكة المكرمة في رمضان، إذ لاقت إقبالاً واضحًا وحضورًا قياسيًا ظلت تظهره إحصائيات الحضور والمشاركة، ويُذكر أن الفعاليّة لم تعرف التوقف حتى أثناء سنتي الجائحة بنسخة كانت افتراضية عام 2020م ونسخة هجينة لعام 2021م فضلاً عن كونها تشكل دعمًا لأصحاب المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين في لتمكينهم لخلق مساحة ترويجية لمنتجاتهم من خلال تفاصيل تُعرٍف زوار الفعاليّة بالتقاليد السعودية المتوارثة وسكان مدينة مكة المكرمة احتفاءً بالشهر الفضيل، حيث ستعم الفوانيس المضاءة مختلف الأرجاء، مما يتيح الفرصة للحضور بعيش زخم التجربة على أرض الواقع.