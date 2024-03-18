في موسمها السابع.. "غرفة مكة" تطلق "فوانيس" في نسختها السابع بمركز المعارض والفعاليّات

تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة مساء الأربعاء العاشر من رمضان 1445 هـ فعاليّة "فوانيس" في موسمها السابع على التوالي، بمشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات، إلى جانب مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، حيث تحتوي على عددٍ من الفعاليّات المختلفة المتميزة بروح شهر رمضان، يحتضنها مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليّات.
الفعاليّة التي تستمر 12 يومًا، تشتمل على فعاليّات متنوعة وألعاب تفاعلية، ومنطقة ترفيهية للأطفال، ومنطقة "سوق رمضان" التي تضم أكثر من 130 عارضًا تم اختيارهم بناءً على التميز والجودة لعرض المنتجات والخدمات المتنوعة.
وفي رحلة ثقافية مشوقة عبر الزمن، ينقل "معرض مِصيحة" الزوار من خلال جولة على مقتنيات الملك عبد العزيز – رحمه الله – بطريقة عرض مستوحاة من الإبل باعتبارها موروثًا ثقافيًا يعكس الهوية السعودية، لتستكمل الجولة في منطقة الممشى التي تم استحداثها في هذا الموسم وتضم عدة فعاليّات وعروض حية.
وتستهدف فعاليّة "فوانيس" في موسمها السابع سكان العاصمة المقدسة وزوارها حيث تم تهيئة مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليّات وتحويله إلى حزم متعددة من الأنشطة من فعاليّات ومسابقات، لتعكس الأجواء الرمضانية بسائر تفاصيلها، وتهدف في مجملها إلى تنمية اقتصاد مدينة مكة المكرمة، وتعزيز المحتوى المحلي، وإتاحة تجربة ثقافية مميزة لزوار مدينة مكة المكرمة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها، وتوفير تجارب ترفيهية لسائر فئات المجتمع، وخلق مساحة ترويجية للمشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة.
وشكلت سلسلة "فوانيس" بغرفة مكة المكرمة منذ انطلاق نسختها الأولى في العام 2018م عنصر جذب سنوي لسكان وزوار مكة المكرمة في رمضان، إذ لاقت إقبالاً واضحًا وحضورًا قياسيًا ظلت تظهره إحصائيات الحضور والمشاركة، ويُذكر أن الفعاليّة لم تعرف التوقف حتى أثناء سنتي الجائحة بنسخة كانت افتراضية عام 2020م ونسخة هجينة لعام 2021م فضلاً عن كونها تشكل دعمًا لأصحاب المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين في لتمكينهم لخلق مساحة ترويجية لمنتجاتهم من خلال تفاصيل تُعرٍف زوار الفعاليّة بالتقاليد السعودية المتوارثة وسكان مدينة مكة المكرمة احتفاءً بالشهر الفضيل، حيث ستعم الفوانيس المضاءة مختلف الأرجاء، مما يتيح الفرصة للحضور بعيش زخم التجربة على أرض الواقع.
وتأتي "فوانيس" انطلاقًا من رؤية غرفة مكة المكرمة وإيمانها بتنمية الأعمال والتزامها بتفعيل دورها لخدمة المجتمع، من خلال إطلاق الفعاليّات والمبادرات التي من شأنها دعم رواد الأعمال ومساعدتهم على النمو أعمالهم وفرصة انطلاق لمشروعاتهم نحو الاستدامة، بالإضافة إلى تقديم متنفس ترفيهي للأسرة خلال شهر رمضان المبارك.