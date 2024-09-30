النائب العام يوقع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة للمملكة ونظيرتها بأذربيجان

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرًا لإجراءات الاتصال القضائي الدولي بين النيابة العامة في المملكة ونظيرتها في أذربيجان لتعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود وفق أفضل الممارسات القانونية الدولية في هذا الصدد.