النائب العام يوقع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة للمملكة ونظيرتها بأذربيجان

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في العاصمة الأذربيجانية باكو، المدعي العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين النيابة العامة للمملكة العربية السعودية والنيابة العامة لجمهورية أذربيجان، تهدف إلى تبادل المعلومات في المجالات المشتركة، وإجراء البحوث حول المسائل الهامة المرتبطة بالمصالح المشتركة بين الطرفين وعقد الاجتماعات واللقاءات العلمية المشتركة.
وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرًا لإجراءات الاتصال القضائي الدولي بين النيابة العامة في المملكة ونظيرتها في أذربيجان لتعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود وفق أفضل الممارسات القانونية الدولية في هذا الصدد.
حضر التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي.