جمعية البر تنظم زيارة إلى “منشآت” لتعزيز تمكين المستفيدات

يُذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402 تقدم حزمة من البرامج التي تخدم الأسر والأيتام، وتعمل الجمعية وفق رؤيتها على تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، وقد تضمنت أهداف الجمعية عدداً من المحاور جاء في محورها الاجتماعي "تعظيم الأثر المجتمعي للخدمات بما يعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة"، لذا تقدم الجمعية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية حزمة من البرامج التي تساهم في تمكين الأسر والأيتام، مستفيدة من شراكاتها الواسعة مع قطاع الأعمال وباقي القطاعات ذات العلاقة.