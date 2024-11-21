جمعية البر تنظم زيارة إلى “منشآت” لتعزيز تمكين المستفيدات

نظمت جمعية البر بجده زيارة إلى مقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، يومي (18 و 19 نوفمبر 2024م) بمشاركة 51 مستفيدة ممن لديهن مشاريع أو أفكار مشاريع، وذلك ضمن جهود الجمعية المستمرة لتمكين المرأة وتعزيز فرصها في ريادة الأعمال.
شهدت الزيارة تعريفًا تفصيليًا عن دور "منشآت"في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل تقديم الاستشارات والخدمات للمبادرين ورواد الأعمال. كما تخللت الزيارة جلسات استشارية وإرشادية قدمها نخبة من المختصين، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والمشاريع التي تسعى المستفيدات إلى تحقيقها.
وفي خطوة ملهمة، تضمنت الزيارة لقاءً مع رائدة الأعمال علا حمادة مالكة مقهى فاصلة التي شاركت الحاضرات تجربتها الشخصية وعرضت قصة نجاحها بدءًا من التحديات التي واجهتها وصولاً إلى تحقيق أهدافها. هذا اللقاء شكل حافزًا كبيرًا للمستفيدات، حيث قدمن استفساراتهن واستفدن من التوجيهات القيمة.
وأعربت المستفيدات عن سعادتهن بهذه الفرصة، مؤكدات على أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز مهاراتهن وتطوير مشاريعهن المستقبلية.
وتساهم هذه الزيارات في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
يُذكر أن جمعية البر بجدة التي تأسست عام 1402 تقدم حزمة من البرامج التي تخدم الأسر والأيتام، وتعمل الجمعية وفق رؤيتها على تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، وقد تضمنت أهداف الجمعية عدداً من المحاور جاء في محورها الاجتماعي "تعظيم الأثر المجتمعي للخدمات بما يعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة"، لذا تقدم الجمعية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية حزمة من البرامج التي تساهم في تمكين الأسر والأيتام، مستفيدة من شراكاتها الواسعة مع قطاع الأعمال وباقي القطاعات ذات العلاقة.