"السواحه": فخور بإطلاق "أرامكو ديجيتال".. ومرحباً بها في القطاع الرقمي

أعرب المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن فخره بإطلاق شركة أرامكو Aramco Digital، لتكون الشركة الأولى عالمياً في مجالات التقنية والرقمنة في الطاقة والبيئة والصناعة والأسواق الجديدة.
وقال "السواحه" اليوم معلقاً على خبر الإطلاق: فخور جداً بهذه الشراكة ومرحباً بـAramco Digital في القطاع الرقمي.
وأضاف: نحن نعيش في عصر، إما أن تتميز فيه رقمياً أو تصبح خارج السباق.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت، أمس، إطلاق "أرامكو ديجيتال" لدفع الابتكار الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي بالمملكة عبر الشراكات والمشاريع لتعزيز مكانة الشركة في قطاع الطاقة.
وأوضح رئيس الشركة أمين الناصر أن أرامكو تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في المجال الرقمي، واصفاً ذلك بأنه أكبر استثمارات الشركة في هذا المجال حتى الآن.
وأشار "الناصر" إلى أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمته تريليون دولار لأول مرة.