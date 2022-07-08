بالفيديو.. حاجة مصرية بعفوية: "حجتي بسبع حجات".. وشكرًا للملك سلمان على مجهوداته

وذكرت الحاجة المصرية أنها تشعر بسعادة عظيمة كونها تحج في حجة شابهت حجة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ وقف بعرفة يوم الجمعة، مُقدِّمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- على المجهودات الكبيرة التي يبذلها للتيسير على الحجاج.