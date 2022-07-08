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بالفيديو.. حاجة مصرية بعفوية: "حجتي بسبع حجات".. وشكرًا للملك سلمان على مجهوداته
قالت لـ"سبق" إنها تشعر بسعادة عظيمة كونها تحجُّ في حجة شابهت "حجة الرسول صلى الله عليه وسلم"
وثَّقت عدسة "سبق" مشاعر حاجة مصرية في مشعر عرفات لدى نفرتها لمزدلفة، جسَّدت صورة مضيئة لمشاعرها وهي تقوم "حجة بسبع حجات" بعد أن وفَّقها الله للوقوف بهذا اليوم الفضيل لأداء ركن الحج الأعظم.
وذكرت الحاجة المصرية أنها تشعر بسعادة عظيمة كونها تحج في حجة شابهت حجة الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ وقف بعرفة يوم الجمعة، مُقدِّمة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- على المجهودات الكبيرة التي يبذلها للتيسير على الحجاج.
وقالت بعبرات عفوية: أهدي دعائي لأهلي بمصر، وأقول لهم "أنا حجيت والشكر لله ولقيادة السعودية الرائدة".