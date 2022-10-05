"تعليم جدة" يطرح 25 مبادرة نوعية في معرض الشرق الأوسط للتعليم

شهد جناح تعليم جدة المشارك في معرض الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب، إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والمهتمين، من خلال اطلاعهم على أركان المعرض بأرض الفعاليات، كما استمعوا إلى شرح مفصل بمنصة استقبال الزوار وكبار الشخصيات حول رؤية ورسالة الإدارة العامة لتعليم جدة، واطلعوا على المبادرات والشراكات والمشاريع التعليمية الجديدة.
ويعرض جناح التعليم 25 مبادرة من إدارات ومكاتب التعليم تخدم فئتي الطلاب والمعلمين، إضافة إلى مشاركة عدد من المعلمين والمعلمات في ورشة الرسم المصاحبة للمعرض.
ويتضمّن المعرض العديد من المشاركات؛ منها مشاركة إدارة الموهوبين وإدارة الموهوبات في أربعة أجنحة تمثلت في الجناح التعريفي الذي اشتمل على أبرز محاضن الرعاية و مراكز الموهوبين والموهوبات، والبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2030، وجناح الروبوت الآلي الذي يستعرض فيه الطلاب والطالبات الموهوبون والموهوبات للحضور مخرجات أعمالهم في هذا المجال، وبرامج تدريبية في التصميم الهندسي الإبداعي، ومفاتيح التفكير العشرين، إضافة إلى عروض مسرحية وطنية، وقصائد شعرية، ولوحات إنشادية وطنية.
وكان محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي قد دشن أمس فعاليات المعرض المقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات والذي يستمر ثلاثة أيام، واطلع على جناح الإدارة العامة للتعليم بجدة.
وكان في استقباله المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع ومساعدو المدير العام.
وتضمنت جولته الاستماع لشرح مفصل بمنصة الجناح الذي يقدم من خلالها العديد من الخدمات واستضافة كبار الشخصيات والزائرين للمعرض، بالإضافة لتقديم عروض عن مبادرات وإنجازات ومشاريع إدارة تعليم جدة.