"تعليم جدة" يطرح 25 مبادرة نوعية في معرض الشرق الأوسط للتعليم

ويتضمّن المعرض العديد من المشاركات؛ منها مشاركة إدارة الموهوبين وإدارة الموهوبات في أربعة أجنحة تمثلت في الجناح التعريفي الذي اشتمل على أبرز محاضن الرعاية و مراكز الموهوبين والموهوبات، والبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2030، وجناح الروبوت الآلي الذي يستعرض فيه الطلاب والطالبات الموهوبون والموهوبات للحضور مخرجات أعمالهم في هذا المجال، وبرامج تدريبية في التصميم الهندسي الإبداعي، ومفاتيح التفكير العشرين، إضافة إلى عروض مسرحية وطنية، وقصائد شعرية، ولوحات إنشادية وطنية.