السعودية للكهرباء تدشّن "تطبيق الكهرباء" بنسخته الجديدة

وقال القنون: "إن قطاع الكهرباء شهد تطورًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة للمشتركين، وذلك بفضل الله ثم بفضل ما يحظى به القطاع من اهتمام القيادة الرشيدة – حفظهم الله- والمتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من سمو وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان- حفظه الله-، الذي سخر كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق تطلعات القيادة وضمان موثوقية الخدمة الكهربائية في المملكة.