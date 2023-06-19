355 ألف طن.. "الأمن الغذائي" ترسي الدفعة الأولى لمناقصة القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج

وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة الأولى من الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي (2023م) البالغة نحو (720) ألف طن، والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي حجم الاستهلاك السنوي، وسيكون وصول البواخر التي تم ترسيتها على موانئ (جدة الإسلامي، وينبع التجاري، وجازان، والملك عبدالعزيز بالدمام).