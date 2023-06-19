355 ألف طن.. "الأمن الغذائي" ترسي الدفعة الأولى لمناقصة القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج

أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، ترسية توريد كمية (355) ألف طن موزعة على (6) شحنات، ضمن المناقصة الأولى لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2023م، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وسيكون موعد التوريد لهذه المناقصة خلال الفترة (أغسطس- ديسمبر 2023م).
وأوضح محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الهيئة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة الأولى من الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي (2023م) البالغة نحو (720) ألف طن، والتي تمثل نسبة 20% من إجمالي حجم الاستهلاك السنوي، وسيكون وصول البواخر التي تم ترسيتها على موانئ (جدة الإسلامي، وينبع التجاري، وجازان، والملك عبدالعزيز بالدمام).
وأكد أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج؛ تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.. وفي هذا الشأن حث كل المستثمرين السعوديين على الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات القادمة. ويمكن للمهتمين استعراض سعر الترسية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني: https://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.