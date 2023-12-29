أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على العنود بنت سعود ووالدة الجوهرة بنت عبدالله

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان آل سعود، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، والأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، والأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حسام بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.