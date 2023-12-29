أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على العنود بنت سعود ووالدة الجوهرة بنت عبدالله

أدى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، ووالدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود -رحمهما الله-، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدى الصلاة مع أمير المنطقة الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان آل سعود، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، والأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، والأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حسام بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود ، والأمير بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.