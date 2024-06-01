جاهزية عالية للحج بـ18 مستشفى و126 مركزًا صحيًّا في تجمُّع مكة المكرمة الصحي

بإشراف ومتابعة مباشرة من وزارة الصحة، أكمل تجمُّع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم حج هذا العام 1445هـ باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية، تشرف عليها وزارة الصحة من خلال تجهيز 18 مستشفى و126 مركزًا صحيًّا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.