جاهزية عالية للحج بـ18 مستشفى و126 مركزًا صحيًّا في تجمُّع مكة المكرمة الصحي

بإشراف ومتابعة مباشرة من وزارة الصحة، أكمل تجمُّع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم حج هذا العام 1445هـ باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة؛ لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية، تشرف عليها وزارة الصحة من خلال تجهيز 18 مستشفى و126 مركزًا صحيًّا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضح تجمُّع مكة المكرمة الصحي أن المستشفيات والمراكز الصحية أنهت الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطط المعدة؛ إذ يعمل مستشفى أجياد للطوارئ على مدار الـ24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى ثلاثة مراكز للطوارئ في أروقة الحرم، وجميعها مجهزة بأحدث التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة، كما جرى تشغيل مستشفى الحرم الموسمي في الساحات الشمالية للمسجد الحرام.
وأضاف: تم تسخير جميع الإمكانات لتجهيز الكوادر المدربة والاحتياجات المطلوبة؛ لضمان استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بجميع المستشفيات والمراكز لاستقبال المستفيدين، وتقديم الرعاية الصحية والخدمات والبرامج الطبية على أعلى مستوى؛ إذ جرى تخصيص 3944 سريرًا بمختلف المرافق الصحية، منها 654 سريرًا للعناية المركزة.
وبيّن التجمع الصحي أنه جرى توفير 155 سيارة إسعاف مجهزة للعمل طوال الموسم، إضافة إلى دعم مستشفى نمرة بحافلات إسعافية متنقلة، و13 فِرقة إسعافية، بجانب توزيع 8 فِرق إسعافية في مستشفى جبل الرحمة، و12 فرقة إسعافية بمنشأة الجمرات، و23 فرقة إسعافية ثابتة موزعة على المستشفيات.
وأشار إلى أن الخطط تركز على العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمع الصحي بمكة المكرمة؛ لتقديم الخدمات الصحية بشكل متكامل؛ إذ يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات حسب ما تتطلب الحالة الطبية بأسرع الطرق؛ لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب. مضيفًا بأن جميع مستشفيات مكة المكرمة تتعامل مع حالات الجلطات الدماغية عبر الخط الساخن، فضلاً عن ارتباطه بالمستشفى الافتراضي للتعامل مع حالات الجلطات وإنقاذ الحياة بحسب المعايير العالمية.
وأكد تجمُّع مكة الصحي جاهزية مستشفيات النور التخصصي والملك فيصل والملك عبدالعزيز وحراء العام وأجياد ومستشفى الولادة والأطفال للتعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات، في حين تعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المرجعي والمتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية؛ إذ يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميًّا؛ للتعامل مع الجلطات بأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بتجمع مكة المكرمة الصحي.
الجدير بالذكر أن تجمُّع مكة المكرمة الصحي يقدم خدمات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن على مدار العام، بدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبتوجيهات وزير الصحة؛ لتقديم خدمات صحية بجودة وكفاءة عاليتَين على مدار العام للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.