انطلاق فعاليات "مهرجان العسل والسمن" في بني مالك

دشن محافظ ميسان محمد بن عبدالرحمن آل شيبان، مهرجان العسل والسمن، بسوق الخميس الشعبي بصيادة بني مالك بمحافظة ميسان، والمستمر بفعاليات متنوعة لمدة ثلاثة أيام من الساعة (4 - 10)م.
ويهدف المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة ميسان والمراكز التابعة لها من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية.
ويتضمن المهرجان عرض أجود أنواع العسل والسمن، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن هذا المهرجان يأتي بإشراف المحافظة ووحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك وتعاون الجهات الحكومية بالمحافظة (بلدية القريع - الشرطة - المرور).
ووجّه "الخليف" الدعوة إلى جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة مما يُقدم من منتجات طوال أيامه، والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.
من جهته، أوضح المهندس زياد بن فريحان المالكي مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك أن المهرجان شارك به أكثر من 30 نحالًا، بالإضافة إلى منتجي السمن البلدي والأسر المنتجة في كافة مراكز محافظة ميسان (بني مالك - ثقيف - بالحارث - بني سعد).
ويعد سوق الخميس من أكبر الأسواق الشعبية وأبرزها في منطقة بني مالك، حيث يلاقي إقبالًا كبيرًا من المتسوقين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وكذلك يحظى بالاهتمام والاطلاع من الزائرين والسياح بمختلف طبقاتهم؛ وذلك لما يزخر به من موروث شعبي متنوع، وهو ما أكسبه شهرةً واسعة وإقبالًا كبيرًا.