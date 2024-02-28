انطلاق فعاليات "مهرجان العسل والسمن" في بني مالك

ويعد سوق الخميس من أكبر الأسواق الشعبية وأبرزها في منطقة بني مالك، حيث يلاقي إقبالًا كبيرًا من المتسوقين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، وكذلك يحظى بالاهتمام والاطلاع من الزائرين والسياح بمختلف طبقاتهم؛ وذلك لما يزخر به من موروث شعبي متنوع، وهو ما أكسبه شهرةً واسعة وإقبالًا كبيرًا.