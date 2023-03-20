27 ألف إصابة سرطان بالمملكة في عام.. "السويلميين": يمكن لمرضاه الصيام بهذه الحالة

أكّد رئيس مركز الأورام الدكتور حمدان عبدالله السويلميين؛ أن مرض السرطان من أكثر الأمراض انتشاراً في المملكة، مشيراً إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية تمّ تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بالسرطان في المملكة خلال عام 2020م؛ حيث يأتي سرطان الثدي والقولون الأكثر عند النساء بالمملكة وسرطان الرئة والبروستاتا عند الرجال.
وقدّم "السويلميين"؛ عدداً من النصائح لمرضى الأورام والسرطان الذين ينوون الصيام في شهر رمضان المبارك؛ حيث أكّد أن هؤلاء المرضى لا بد أن يستشيروا الأطباء للتأكّد من أن الصوم مناسبٌ لهم حسب حالتهم الصحية أم لا، مضيفاً أن المرضى الذين يحصلون على جرعات الكيماوي لا يجب أن يصوموا في يوم الحصول على الجرعة، لكن يمكنهم الصيام بعد يومين من أخذها، وإن كان لدى المريض القدرة على الصيام فيصوم.
وأشار رئيس مركز الأورام، إلى أن بعض المرضى يتناولون العلاج الكيميائي للسرطان والأورام عن طريق الفم، وهؤلاء يمكنهم الصيام بشرط حصولهم على الدواء في الفترة المسائية مع الإكثار من تناول السوائل خلال هذه الفترة للتخلص من سمية المرض.