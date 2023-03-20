27 ألف إصابة سرطان بالمملكة في عام.. "السويلميين": يمكن لمرضاه الصيام بهذه الحالة

وقدّم "السويلميين"؛ عدداً من النصائح لمرضى الأورام والسرطان الذين ينوون الصيام في شهر رمضان المبارك؛ حيث أكّد أن هؤلاء المرضى لا بد أن يستشيروا الأطباء للتأكّد من أن الصوم مناسبٌ لهم حسب حالتهم الصحية أم لا، مضيفاً أن المرضى الذين يحصلون على جرعات الكيماوي لا يجب أن يصوموا في يوم الحصول على الجرعة، لكن يمكنهم الصيام بعد يومين من أخذها، وإن كان لدى المريض القدرة على الصيام فيصوم.