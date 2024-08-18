ورشة عمل.. البنوك السعودية تستعرض أنواع الاحتيال المالي وطرق الوقاية منه

وتطرق "العبيد" في عرضه المرئي حول تعريفه للاحتيال المالي وأنواعه والأساليب الحديثة في الاحتيال المالي والجهود المبذولة في مكافحته وطرق الوقاية منه وما هي الخطوات التي يجب القيام بها في حال التعرض للاحتيال المالي، كما تطرق للتحديات التي تواجه مكافحة الاحتيال المالي.