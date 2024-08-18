ورشة عمل.. البنوك السعودية تستعرض أنواع الاحتيال المالي وطرق الوقاية منه

قدّمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ورشة عمل في غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة المحامين في المنطقة بعنوان "أنواع الاحتيال المالي وطرق الوقاية منه"، قدّمها مدير إدارة مكافحة الاحتيال المالي في بنك الخليج الدولي محمد العبيد.
يأتي هذا انطلاقاً من دورها في تعزيز ثقافة الوعي المالي والتوعية ضد الاحتيال المالي بين كل شرائح المجتمع السعودي؛ لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتأتي ورشة العمل ضمن الجهود المستمرة التي تقدمها لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي لكل الشرائح، وبالشراكة مع عدة جهات؛ لتوعية وتثقيف منسوبيها حول هذا الموضوع.
وتطرق "العبيد" في عرضه المرئي حول تعريفه للاحتيال المالي وأنواعه والأساليب الحديثة في الاحتيال المالي والجهود المبذولة في مكافحته وطرق الوقاية منه وما هي الخطوات التي يجب القيام بها في حال التعرض للاحتيال المالي، كما تطرق للتحديات التي تواجه مكافحة الاحتيال المالي.
كما أشار "العبيد" إلى نماذج مبتكرة في الاحتيال المالي وطرق التعامل معها، كما أجاب عن مداخلات واستفسارات الحضور.