الممطرة الـ17 تتواصل.. "الحصيني": هنا تتمركز وتمتد وفرصة للسيول والبرد

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتمركز الحالة الممطرة السابعة عشرة على مناطق: حائل، والمدينة المنوّرة، ومرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرّمة، خاصة الطائف وشرقها، مع فرصة سيول وحبات بَرَد،؛ وذلك بحسب مراصد الطقس وخلال الـ24 ساعة المُقبلة من اليوم الثلاثاء حتى صباح الأربعاء.
وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه على "تويتر"، يقول "تمتد الأمطار -إن شاء الله- من خفيفة إلى متوسطة إلى أجزاءٍ متفرقة من مناطق: الشمالية والجوف وتبوك والقصيم والرياض، خاصة غربها وجنوب غربها.
وتابع: "تمتد إلى اليمن وتُسبق برياحٍ نشطة مغبرة وهي رياحٌ هابطة، والتغيير واردٌ لأنها توقعات".