الممطرة الـ17 تتواصل.. "الحصيني": هنا تتمركز وتمتد وفرصة للسيول والبرد

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تتمركز الحالة الممطرة السابعة عشرة على مناطق: حائل، والمدينة المنوّرة، ومرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ومكة المكرّمة، خاصة الطائف وشرقها، مع فرصة سيول وحبات بَرَد،؛ وذلك بحسب مراصد الطقس وخلال الـ24 ساعة المُقبلة من اليوم الثلاثاء حتى صباح الأربعاء.