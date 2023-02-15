فاعل خير يتبرع لحملة "ساهم" بنصف مليون ريال: "صدقة عن والدي وخالتي وأخي"

وبتوجيه من "القيادة" كان قد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأسبوع الماضي، الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا، وأرسل حتى الآن 10 طائرات إغاثية ضمن الجسر الجوي السعودي.