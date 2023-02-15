فاعل خير يتبرع لحملة "ساهم" بنصف مليون ريال: "صدقة عن والدي وخالتي وأخي"

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن فاعل خير تبرع، عنه وعن والديه وخالته وأخيه، بمبلغ 500,000 ريال، لمصلحة الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.
وبحسب البيانات الواردة على منصة "ساهم"، حتى الآن، فقد وصل مجموع التبرعات، إلى 361.857.127 ريالاً.
ووصل عدد المتبرعين إلى 1.617.654 متبرعًا.
وبتوجيه من "القيادة" كان قد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأسبوع الماضي، الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا، وأرسل حتى الآن 10 طائرات إغاثية ضمن الجسر الجوي السعودي.
وأكّد المركز أن عطاء المتبرعين يوفّر المأوى والغذاء والعلاج للمتضررين والمحتاجين، ويخفّف من معاناتهم.