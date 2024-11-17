لفتة إنسانية من الدكتورة بثينة قربان: إقامة حفل نجاح لتكريم أبناء جمعية كهاتين لرعاية الأيتام

في خطوةٍ تعبّر عن روح التضامن والدعم، أقامت الدكتورة بثينة قربان؛ حفلاً خاصاً لتكريم أبناء جمعية كهاتين لرعاية الأيتام، بمناسبة نجاحهم الأكاديمي، بهدف تشجيعهم على مواصلة التميُّز والإنجاز.
وجاء هذا الحفل ضمن جهود الدكتورة بثينة؛ المستمرة لدعم الأيتام، وتقديم الرعاية المعنوية والمادية اللازمة لهم؛ لتحفيزهم على التطلع إلى مستقبلٍ مشرق.
وخلال الحفل، شاركت الدكتورة بثينة؛ أبناء الجمعية فرحتهم، وأعربت عن سعادتها وفخرها بكفالة مجموعة من أبنائهم، مشيرة إلى أن هذه التجربة أضافت إليها شعوراً بالمسؤولية والسعادة تجاه هذه الفئة العزيزة على المجتمع. كما شكرت جمعية كهاتين والقائمين عليها؛ لدورهم في رعاية الأيتام، وتقديم الدعم اللازم لهم؛ ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع.
واتسم الحفل بأجواءٍ من التقدير والحماس، حيث تفاعلت الدكتورة بثينة مع الأبناء، وقدمت لهم الهدايا، في تعبيرٍ واضحٍ عن دعمها لهم واهتمامها بمستقبلهم. وعبّر أبناء الجمعية عن امتنانهم لهذه اللفتة، مؤكدين أن هذا التكريم يشكل دافعاً إضافياً لتحقيق مزيدٍ من النجاحات في حياتهم.
كما قدّمت جمعية كهاتين، شكرها للدكتورة بثينة قربان؛ على هذه المبادرة الإنسانية، مشيدة بأهمية الدعم المجتمعي للأيتام في إيجاد بيئة مشجعة تساعدهم على تطوير قدراتهم؛ ليكونوا أعضاءً مؤثرين وإيجابيين في مجتمعهم.
وفي نهاية الحفل، اجتمع الجميع لالتقاط صورة جماعية شملت موظفي جمعية كهاتين وأبناء الجمعية، إلى جانب الدكتورة بثينة قربان.
عكست الصورة أجواء الألفة والتضامن التي سادت الحفل، حيث جمعت بين القلوب المتآلفة على حب الخير والدعم.
كانت هذه اللحظة التذكارية تعبيراً رمزياً عن التزام الجميع تجاه أبناء الجمعية، وعكست روح المبادرة التي أطلقتها الدكتورة بثينة؛ في دعم الأيتام ورعايتهم؛ ما جعل هذه الصورة ذكرى جميلة تحمل بين طياتها مشاعر الفرح والتقدير التي غمرت الجميع.