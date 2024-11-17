لفتة إنسانية من الدكتورة بثينة قربان: إقامة حفل نجاح لتكريم أبناء جمعية كهاتين لرعاية الأيتام

وخلال الحفل، شاركت الدكتورة بثينة؛ أبناء الجمعية فرحتهم، وأعربت عن سعادتها وفخرها بكفالة مجموعة من أبنائهم، مشيرة إلى أن هذه التجربة أضافت إليها شعوراً بالمسؤولية والسعادة تجاه هذه الفئة العزيزة على المجتمع. كما شكرت جمعية كهاتين والقائمين عليها؛ لدورهم في رعاية الأيتام، وتقديم الدعم اللازم لهم؛ ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع.